SD: SandRidge Energy Inc
11.26 USD 0.34 (2.93%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SD 환율이 오늘 -2.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.22이고 고가는 11.59이었습니다.
SandRidge Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
11.22 11.59
년간 변동
8.81 13.19
- 이전 종가
- 11.60
- 시가
- 11.55
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- 저가
- 11.22
- 고가
- 11.59
- 볼륨
- 578
- 일일 변동
- -2.93%
- 월 변동
- -4.82%
- 6개월 변동
- -1.23%
- 년간 변동율
- -7.17%
20 9월, 토요일