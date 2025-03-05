Dövizler / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.03 USD 0.10 (0.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCM fiyatı bugün -0.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.91 ve Yüksek fiyatı olarak 14.10 aralığında işlem gördü.
Stellus Capital Investment Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SCM haberleri
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- America’s Twin Deficit Trap
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Stellus Capital Stock?
- Stellus Capital Stock: Unjustified Premium Valuation Following Q2 Earnings (NYSE:SCM)
- Stellus Capital Investment earnings missed, revenue fell short of estimates
- Stellus Capital (SCM) Q2 Earnings Match Estimates
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Discovery: The Foundation Of Value Creation
- BDC Shuffle: The Stock To Drop And The Stock To Shop
- Terra CO2 cements $124M Series B to slash concrete’s carbon footprint
- Stellus Capital: A 10-15% Dividend Cut Is Possible (NYSE:SCM)
- Stellus Capital: Time To Ditch This BDC (Downgrade) (NYSE:SCM)
- Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
13.91 14.10
Yıllık aralık
11.19 15.56
- Önceki kapanış
- 14.13
- Açılış
- 14.06
- Satış
- 14.03
- Alış
- 14.33
- Düşük
- 13.91
- Yüksek
- 14.10
- Hacim
- 378
- Günlük değişim
- -0.71%
- Aylık değişim
- -3.17%
- 6 aylık değişim
- 0.29%
- Yıllık değişim
- 2.26%
21 Eylül, Pazar