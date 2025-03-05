Moedas / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.02 USD 0.02 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCM para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.95 e o mais alto foi 14.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Stellus Capital Investment Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SCM Notícias
Faixa diária
13.95 14.05
Faixa anual
11.19 15.56
- Fechamento anterior
- 14.04
- Open
- 14.03
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Low
- 13.95
- High
- 14.05
- Volume
- 145
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- -3.24%
- Mudança de 6 meses
- 0.21%
- Mudança anual
- 2.19%
