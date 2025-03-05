货币 / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.06 USD 0.04 (0.29%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCM汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点14.01和高点14.12进行交易。
关注Stellus Capital Investment Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCM新闻
日范围
14.01 14.12
年范围
11.19 15.56
- 前一天收盘价
- 14.02
- 开盘价
- 14.12
- 卖价
- 14.06
- 买价
- 14.36
- 最低价
- 14.01
- 最高价
- 14.12
- 交易量
- 191
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- -2.97%
- 6个月变化
- 0.50%
- 年变化
- 2.48%
