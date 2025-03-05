通貨 / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.13 USD 0.09 (0.64%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCMの今日の為替レートは、0.64%変化しました。日中、通貨は1あたり13.95の安値と14.13の高値で取引されました。
Stellus Capital Investment Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
13.95 14.13
1年のレンジ
11.19 15.56
- 以前の終値
- 14.04
- 始値
- 14.03
- 買値
- 14.13
- 買値
- 14.43
- 安値
- 13.95
- 高値
- 14.13
- 出来高
- 298
- 1日の変化
- 0.64%
- 1ヶ月の変化
- -2.48%
- 6ヶ月の変化
- 1.00%
- 1年の変化
- 2.99%
