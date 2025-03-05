Devises / SCM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.03 USD 0.10 (0.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCM a changé de -0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.91 et à un maximum de 14.10.
Suivez la dynamique Stellus Capital Investment Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCM Nouvelles
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- America’s Twin Deficit Trap
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Stellus Capital Stock?
- Stellus Capital Stock: Unjustified Premium Valuation Following Q2 Earnings (NYSE:SCM)
- Stellus Capital Investment earnings missed, revenue fell short of estimates
- Stellus Capital (SCM) Q2 Earnings Match Estimates
- Gladstone Capital (GLAD) Matches Q3 Earnings Estimates
- Discovery: The Foundation Of Value Creation
- BDC Shuffle: The Stock To Drop And The Stock To Shop
- Terra CO2 cements $124M Series B to slash concrete’s carbon footprint
- Stellus Capital: A 10-15% Dividend Cut Is Possible (NYSE:SCM)
- Stellus Capital: Time To Ditch This BDC (Downgrade) (NYSE:SCM)
- Stellus Capital Investment Corporation (SCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
13.91 14.10
Range Annuel
11.19 15.56
- Clôture Précédente
- 14.13
- Ouverture
- 14.06
- Bid
- 14.03
- Ask
- 14.33
- Plus Bas
- 13.91
- Plus Haut
- 14.10
- Volume
- 378
- Changement quotidien
- -0.71%
- Changement Mensuel
- -3.17%
- Changement à 6 Mois
- 0.29%
- Changement Annuel
- 2.26%
20 septembre, samedi