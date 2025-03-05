Divisas / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.04 USD 0.02 (0.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCM de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.01, mientras que el máximo ha alcanzado 14.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stellus Capital Investment Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SCM News
Rango diario
14.01 14.12
Rango anual
11.19 15.56
- Cierres anteriores
- 14.02
- Open
- 14.12
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Low
- 14.01
- High
- 14.12
- Volumen
- 393
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- -3.11%
- Cambio a 6 meses
- 0.36%
- Cambio anual
- 2.33%
