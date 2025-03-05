CotizacionesSecciones
Divisas / SCM
Volver a Acciones

SCM: Stellus Capital Investment Corporation

14.04 USD 0.02 (0.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCM de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.01, mientras que el máximo ha alcanzado 14.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Stellus Capital Investment Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCM News

Rango diario
14.01 14.12
Rango anual
11.19 15.56
Cierres anteriores
14.02
Open
14.12
Bid
14.04
Ask
14.34
Low
14.01
High
14.12
Volumen
393
Cambio diario
0.14%
Cambio mensual
-3.11%
Cambio a 6 meses
0.36%
Cambio anual
2.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B