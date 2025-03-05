Währungen / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
13.97 USD 0.16 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCM hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.91 bis zu einem Hoch von 14.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stellus Capital Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCM News
Tagesspanne
13.91 14.10
Jahresspanne
11.19 15.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.13
- Eröffnung
- 14.06
- Bid
- 13.97
- Ask
- 14.27
- Tief
- 13.91
- Hoch
- 14.10
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- -3.59%
- 6-Monatsänderung
- -0.14%
- Jahresänderung
- 1.82%
