SCM: Stellus Capital Investment Corporation

13.97 USD 0.16 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCM hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.91 bis zu einem Hoch von 14.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stellus Capital Investment Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
13.91 14.10
Jahresspanne
11.19 15.56
Vorheriger Schlusskurs
14.13
Eröffnung
14.06
Bid
13.97
Ask
14.27
Tief
13.91
Hoch
14.10
Volumen
100
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
-3.59%
6-Monatsänderung
-0.14%
Jahresänderung
1.82%
