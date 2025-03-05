Валюты / SCM
SCM: Stellus Capital Investment Corporation
14.02 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCM за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.08.
Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Дневной диапазон
13.98 14.08
Годовой диапазон
11.19 15.56
- Предыдущее закрытие
- 14.04
- Open
- 14.05
- Bid
- 14.02
- Ask
- 14.32
- Low
- 13.98
- High
- 14.08
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- 0.21%
- Годовое изменение
- 2.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.