КотировкиРазделы
Валюты / SCM
Назад в Рынок акций США

SCM: Stellus Capital Investment Corporation

14.02 USD 0.02 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCM за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.98, а максимальная — 14.08.

Следите за динамикой Stellus Capital Investment Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCM

Дневной диапазон
13.98 14.08
Годовой диапазон
11.19 15.56
Предыдущее закрытие
14.04
Open
14.05
Bid
14.02
Ask
14.32
Low
13.98
High
14.08
Объем
219
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
-3.24%
6-месячное изменение
0.21%
Годовое изменение
2.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.