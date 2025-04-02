FiyatlarBölümler
Dövizler / SCI
Geri dön - Hisse senetleri

SCI: Service Corporation International

80.05 USD 0.47 (0.58%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCI fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.36 ve Yüksek fiyatı olarak 80.72 aralığında işlem gördü.

Service Corporation International hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCI haberleri

Günlük aralık
79.36 80.72
Yıllık aralık
71.75 89.37
Önceki kapanış
80.52
Açılış
80.29
Satış
80.05
Alış
80.35
Düşük
79.36
Yüksek
80.72
Hacim
2.781 K
Günlük değişim
-0.58%
Aylık değişim
1.55%
6 aylık değişim
0.48%
Yıllık değişim
1.43%
21 Eylül, Pazar