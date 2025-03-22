Währungen / SCI
SCI: Service Corporation International
80.52 USD 0.79 (0.99%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCI hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.14 bis zu einem Hoch von 80.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Service Corporation International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why Is Service Corp. (SCI) Up 3.4% Since Last Earnings Report?
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Service Corp. Intl. stock price target raised to $91 from $86 at Oppenheimer
- Carriage Services Q4 2024 slides: New management delivers margin expansion, outlines growth
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Service Corporation International declares quarterly dividend of 32 cents
- Service Corp. Intl. stock price target raised to $90 by Raymond James
- Service Corp. Intl. stock price target raised to $90 from $85 at Raymond James
- SCI Q2 EPS Up 11%
- Service Corp Q2 2025 slides: Earnings up, cash flow mixed as guidance holds firm
- Compared to Estimates, Service Corp. (SCI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Service Corp. (SCI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- SCI earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Service Corporation: The Quiet Dividend Machine You Probably Overlooked (SCI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Service Corporation International: A Stock To Take To The Grave (NYSE:SCI)
- PSL: Consumer Staples Dashboard For June (NASDAQ:PSL)
- Service Corp at Consumer Growth Conference: Strategic Growth and Stability
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Raymond James reaffirms Service Corp. Intl. stock rating and target
- JP Morgan creates new green banking leadership role
- Service Corporation: Benefiting From Aging Population; ‘Strong Buy’ (NYSE:SCI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Tagesspanne
79.14 80.77
Jahresspanne
71.75 89.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.73
- Eröffnung
- 79.45
- Bid
- 80.52
- Ask
- 80.82
- Tief
- 79.14
- Hoch
- 80.77
- Volumen
- 1.397 K
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- 2.14%
- 6-Monatsänderung
- 1.07%
- Jahresänderung
- 2.03%
