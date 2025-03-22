KurseKategorien
SCI: Service Corporation International

80.52 USD 0.79 (0.99%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCI hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.14 bis zu einem Hoch von 80.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Service Corporation International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
79.14 80.77
Jahresspanne
71.75 89.37
Vorheriger Schlusskurs
79.73
Eröffnung
79.45
Bid
80.52
Ask
80.82
Tief
79.14
Hoch
80.77
Volumen
1.397 K
Tagesänderung
0.99%
Monatsänderung
2.14%
6-Monatsänderung
1.07%
Jahresänderung
2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K