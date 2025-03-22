КотировкиРазделы
Валюты / SCI
Назад в Рынок акций США

SCI: Service Corporation International

79.82 USD 0.11 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCI за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.90, а максимальная — 80.25.

Следите за динамикой Service Corporation International. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SCI

Дневной диапазон
78.90 80.25
Годовой диапазон
71.75 89.37
Предыдущее закрытие
79.71
Open
79.76
Bid
79.82
Ask
80.12
Low
78.90
High
80.25
Объем
1.860 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
1.26%
6-месячное изменение
0.19%
Годовое изменение
1.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.