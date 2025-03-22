Валюты / SCI
SCI: Service Corporation International
79.82 USD 0.11 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCI за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.90, а максимальная — 80.25.
Следите за динамикой Service Corporation International. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCI
Дневной диапазон
78.90 80.25
Годовой диапазон
71.75 89.37
- Предыдущее закрытие
- 79.71
- Open
- 79.76
- Bid
- 79.82
- Ask
- 80.12
- Low
- 78.90
- High
- 80.25
- Объем
- 1.860 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 1.26%
- 6-месячное изменение
- 0.19%
- Годовое изменение
- 1.14%
