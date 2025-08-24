FiyatlarBölümler
Dövizler / SCHH
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF

21.55 USD 0.09 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHH fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.51 ve Yüksek fiyatı olarak 21.60 aralığında işlem gördü.

Schwab U.S. REIT ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHH haberleri

Günlük aralık
21.51 21.60
Yıllık aralık
18.25 23.41
Önceki kapanış
21.46
Açılış
21.56
Satış
21.55
Alış
21.85
Düşük
21.51
Yüksek
21.60
Hacim
1.188 K
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
0.42%
6 aylık değişim
-0.37%
Yıllık değişim
-7.31%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%