通貨 / SCHH
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF
21.53 USD 0.07 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCHHの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり21.52の安値と21.60の高値で取引されました。
Schwab U.S. REIT ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHH News
- トランプ氏、住宅価格問題対策で住宅ローン市場介入を検討
- Trump considers mortgage intervention to tackle housing affordability
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
1日のレンジ
21.52 21.60
1年のレンジ
18.25 23.41
- 以前の終値
- 21.46
- 始値
- 21.56
- 買値
- 21.53
- 買値
- 21.83
- 安値
- 21.52
- 高値
- 21.60
- 出来高
- 801
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 0.33%
- 6ヶ月の変化
- -0.46%
- 1年の変化
- -7.40%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
- $-251.312 B
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-439.822 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%