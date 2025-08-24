КотировкиРазделы
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF

21.53 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCHH за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.52, а максимальная — 21.60.

Следите за динамикой Schwab U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.52 21.60
Годовой диапазон
18.25 23.41
Предыдущее закрытие
21.46
Open
21.56
Bid
21.53
Ask
21.83
Low
21.52
High
21.60
Объем
801
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
0.33%
6-месячное изменение
-0.46%
Годовое изменение
-7.40%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%