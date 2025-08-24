Валюты / SCHH
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF
21.53 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHH за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.52, а максимальная — 21.60.
Следите за динамикой Schwab U.S. REIT ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCHH
- Трамп рассматривает вмешательство в ипотечный рынок для решения проблемы доступности жилья
- Trump considers mortgage intervention to tackle housing affordability
- A Dovish Turn, A Hawkish Shadow
- Zillow Home Value Index: 'Real' Home Values Hit Lowest Level Since March 2021
- NAHB Housing Market Index: Builder Confidence Low, Future Expectations Hit 6-Month High
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Cool Enough For Cuts
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Curveballs: U.S. Labor And Construction Activity Slows
- New Home Prices Drop Closer To Affordability
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- Slacking Into A Rate Cut
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Calm Before The Cut
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Pending Home Sales Plunge in Midwest, Near Record Lows in All Regions As Supply Balloons
- S&P Cotality Case-Shiller Index: Home Prices Fall For Fourth Straight Month
- Supply, Not Sun, Powers Housing Gains
- Firing Of Cook Positive For Rates And Stock Market
- New Home Sales Inch Down 0.6% In July
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
Дневной диапазон
21.52 21.60
Годовой диапазон
18.25 23.41
- Предыдущее закрытие
- 21.46
- Open
- 21.56
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Low
- 21.52
- High
- 21.60
- Объем
- 801
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- -0.46%
- Годовое изменение
- -7.40%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
- $-251.312 млрд
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-439.822 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%