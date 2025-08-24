Valute / SCHH
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF
21.55 USD 0.09 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCHH ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.51 e ad un massimo di 21.60.
Segui le dinamiche di Schwab U.S. REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHH News
Intervallo Giornaliero
21.51 21.60
Intervallo Annuale
18.25 23.41
- Chiusura Precedente
- 21.46
- Apertura
- 21.56
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Minimo
- 21.51
- Massimo
- 21.60
- Volume
- 1.188 K
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- 0.42%
- Variazione Semestrale
- -0.37%
- Variazione Annuale
- -7.31%
