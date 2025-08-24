QuotazioniSezioni
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF

21.55 USD 0.09 (0.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCHH ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.51 e ad un massimo di 21.60.

Segui le dinamiche di Schwab U.S. REIT ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.51 21.60
Intervallo Annuale
18.25 23.41
Chiusura Precedente
21.46
Apertura
21.56
Bid
21.55
Ask
21.85
Minimo
21.51
Massimo
21.60
Volume
1.188 K
Variazione giornaliera
0.42%
Variazione Mensile
0.42%
Variazione Semestrale
-0.37%
Variazione Annuale
-7.31%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%