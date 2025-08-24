KurseKategorien
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF

21.53 USD 0.07 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCHH hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.52 bis zu einem Hoch von 21.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schwab U.S. REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SCHH News

Tagesspanne
21.52 21.60
Jahresspanne
18.25 23.41
Vorheriger Schlusskurs
21.46
Eröffnung
21.56
Bid
21.53
Ask
21.83
Tief
21.52
Hoch
21.60
Volumen
801
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
0.33%
6-Monatsänderung
-0.46%
Jahresänderung
-7.40%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%