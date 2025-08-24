Währungen / SCHH
SCHH: Schwab U.S. REIT ETF
21.53 USD 0.07 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHH hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.52 bis zu einem Hoch von 21.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab U.S. REIT ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCHH News
Tagesspanne
21.52 21.60
Jahresspanne
18.25 23.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.46
- Eröffnung
- 21.56
- Bid
- 21.53
- Ask
- 21.83
- Tief
- 21.52
- Hoch
- 21.60
- Volumen
- 801
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 0.33%
- 6-Monatsänderung
- -0.46%
- Jahresänderung
- -7.40%
