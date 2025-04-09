SCHF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab International Equity ETF hisse senedi 23.01 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.98 - 23.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.45 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4454 değerine ulaştı. SCHF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab International Equity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab International Equity ETF hisse senedi şu anda 23.01 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 17.22% ve USD değerlerini izler. SCHF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SCHF hisse senedi nasıl alınır? Schwab International Equity ETF hisselerini şu anki 23.01 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.01 ve Ask 23.31 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4454 ve günlük değişim oranı -1.71% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SCHF fiyat hareketlerini takip edin.

SCHF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab International Equity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.56 - 23.84 ve mevcut fiyatı 23.01 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.01 veya Ask 23.31 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.67% ve 6 aylık değişim oranı 11.70% değerlerini karşılaştırır. SCHF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab International Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab International Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 23.84 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.56 - 23.84). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.45 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab International Equity ETF performansını takip edin.

Schwab International Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab International Equity ETF (SCHF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.01 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.56 - 23.84 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SCHF fiyat hareketlerini izleyin.