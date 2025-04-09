- Panorámica
SCHF: Schwab International Equity ETF
El tipo de cambio de SCHF de hoy ha cambiado un -1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.98, mientras que el máximo ha alcanzado 23.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab International Equity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de SCHF hoy?
Schwab International Equity ETF (SCHF) se evalúa hoy en 23.01. El instrumento se negocia dentro de 22.98 - 23.43; el cierre de ayer ha sido 23.45 y el volumen comercial ha alcanzado 4454. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios SCHF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab International Equity ETF?
Schwab International Equity ETF se evalúa actualmente en 23.01. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.22% y USD. Monitoree los movimientos de SCHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de SCHF?
Puede comprar acciones de Schwab International Equity ETF (SCHF) al precio actual de 23.01. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.01 o 23.31, mientras que 4454 y -1.71% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de SCHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de SCHF?
Invertir en Schwab International Equity ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.56 - 23.84 y el precio actual 23.01. Muchos comparan -1.67% y 11.70% antes de colocar órdenes en 23.01 o 23.31. Estudie los cambios diarios de precios de SCHF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab International Equity ETF?
El precio más alto de Schwab International Equity ETF (SCHF) en el último año ha sido 23.84. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.56 - 23.84, una comparación con 23.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab International Equity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab International Equity ETF?
El precio más bajo de Schwab International Equity ETF (SCHF) para el año ha sido 17.56. La comparación con los actuales 23.01 y 17.56 - 23.84 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de SCHF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de SCHF?
En el pasado, Schwab International Equity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.45 y 17.22% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.45
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Low
- 22.98
- High
- 23.43
- Volumen
- 4.454 K
- Cambio diario
- -1.88%
- Cambio mensual
- -1.67%
- Cambio a 6 meses
- 11.70%
- Cambio anual
- 17.22%