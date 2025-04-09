- Übersicht
SCHF: Schwab International Equity ETF
Der Wechselkurs von SCHF hat sich für heute um -1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.98 bis zu einem Hoch von 23.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab International Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SCHF heute?
Die Aktie von Schwab International Equity ETF (SCHF) notiert heute bei 23.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.98 - 23.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.45 und das Handelsvolumen erreichte 4454. Das Live-Chart von SCHF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SCHF Dividenden?
Schwab International Equity ETF wird derzeit mit 23.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 17.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SCHF zu verfolgen.
Wie kaufe ich SCHF-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab International Equity ETF (SCHF) zum aktuellen Kurs von 23.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.01 oder 23.31 platziert, während 4454 und -1.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SCHF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SCHF-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab International Equity ETF müssen die jährliche Spanne 17.56 - 23.84 und der aktuelle Kurs 23.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.67% und 11.70%, bevor sie Orders zu 23.01 oder 23.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SCHF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab International Equity ETF?
Der höchste Kurs von Schwab International Equity ETF (SCHF) im vergangenen Jahr lag bei 23.84. Innerhalb von 17.56 - 23.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab International Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab International Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab International Equity ETF (SCHF) im Laufe des Jahres betrug 17.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.01 und der Spanne 17.56 - 23.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SCHF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SCHF statt?
Schwab International Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.45 und 17.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.45
- Eröffnung
- 23.41
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Tief
- 22.98
- Hoch
- 23.43
- Volumen
- 4.454 K
- Tagesänderung
- -1.88%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- 11.70%
- Jahresänderung
- 17.22%