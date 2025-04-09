クォートセクション
通貨 / SCHF
株に戻る

SCHF: Schwab International Equity ETF

23.01 USD 0.44 (1.88%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCHFの今日の為替レートは、-1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり22.98の安値と23.43の高値で取引されました。

Schwab International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCHF News

よくあるご質問

SCHF株の現在の価格は？

Schwab International Equity ETFの株価は本日23.01です。22.98 - 23.43内で取引され、前日の終値は23.45、取引量は4454に達しました。SCHFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab International Equity ETFの株は配当を出しますか？

Schwab International Equity ETFの現在の価格は23.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.22%やUSDにも注目します。SCHFの動きはライブチャートで確認できます。

SCHF株を買う方法は？

Schwab International Equity ETFの株は現在23.01で購入可能です。注文は通常23.01または23.31付近で行われ、4454や-1.71%が市場の動きを示します。SCHFの最新情報はライブチャートで確認できます。

SCHF株に投資する方法は？

Schwab International Equity ETFへの投資では、年間の値幅17.56 - 23.84と現在の23.01を考慮します。注文は多くの場合23.01や23.31で行われる前に、-1.67%や11.70%と比較されます。SCHFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab International Equity ETFの株の最高値は？

Schwab International Equity ETFの過去1年の最高値は23.84でした。17.56 - 23.84内で株価は大きく変動し、23.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab International Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab International Equity ETFの株の最低値は？

Schwab International Equity ETF(SCHF)の年間最安値は17.56でした。現在の23.01や17.56 - 23.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHFの動きはライブチャートで確認できます。

SCHFの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab International Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.45、17.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.98 23.43
1年のレンジ
17.56 23.84
以前の終値
23.45
始値
23.41
買値
23.01
買値
23.31
安値
22.98
高値
23.43
出来高
4.454 K
1日の変化
-1.88%
1ヶ月の変化
-1.67%
6ヶ月の変化
11.70%
1年の変化
17.22%
11 10月, 土曜日