- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SCHF: Schwab International Equity ETF
SCHFの今日の為替レートは、-1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり22.98の安値と23.43の高値で取引されました。
Schwab International Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHF News
- Should Investors Pivot to Global Equity ETFs for Wider Market Exposure?
- SCHF: A Low-Cost Route To Developed Market Stocks Outside The U.S. (NYSEARCA:SCHF)
- SCHF: Non-US Developed Stocks Remain On My Buy List In Q4 (NYSEARCA:SCHF)
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Global Equity ETFs Draw Rising Investor Interest
- I Believe The USD Will Drop Further, Supporting Non-US Equity Positioning Going Forward
- Weekly Market Pulse: The Slowdown Continues
- SCHF: An Appealing Low-Cost International Equity Strategy (NYSEARCA:SCHF)
- FNDE ETF: Emerging Market Equities Look Attractive Now (NYSEARCA:FNDE)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- CGIC: An Efficient International ETF That Can Outperform (NYSEARCA:CGIC)
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- SPEU Vs. SCHF: A Focus On Europe Is Looking More Attractive (NYSEARCA:SPEU)
- At Least One Asset That Investors Desire Is Getting Cheaper
- Why VXUS Offers Best In Class Foreign Equity Exposure (NASDAQ:VXUS)
- TOUS: An International ETF To Diversify Away From The U.S.
- Weekly Market Pulse: Time Out
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
よくあるご質問
SCHF株の現在の価格は？
Schwab International Equity ETFの株価は本日23.01です。22.98 - 23.43内で取引され、前日の終値は23.45、取引量は4454に達しました。SCHFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Schwab International Equity ETFの株は配当を出しますか？
Schwab International Equity ETFの現在の価格は23.01です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.22%やUSDにも注目します。SCHFの動きはライブチャートで確認できます。
SCHF株を買う方法は？
Schwab International Equity ETFの株は現在23.01で購入可能です。注文は通常23.01または23.31付近で行われ、4454や-1.71%が市場の動きを示します。SCHFの最新情報はライブチャートで確認できます。
SCHF株に投資する方法は？
Schwab International Equity ETFへの投資では、年間の値幅17.56 - 23.84と現在の23.01を考慮します。注文は多くの場合23.01や23.31で行われる前に、-1.67%や11.70%と比較されます。SCHFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Schwab International Equity ETFの株の最高値は？
Schwab International Equity ETFの過去1年の最高値は23.84でした。17.56 - 23.84内で株価は大きく変動し、23.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab International Equity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Schwab International Equity ETFの株の最低値は？
Schwab International Equity ETF(SCHF)の年間最安値は17.56でした。現在の23.01や17.56 - 23.84と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SCHFの動きはライブチャートで確認できます。
SCHFの株式分割はいつ行われましたか？
Schwab International Equity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.45、17.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.45
- 始値
- 23.41
- 買値
- 23.01
- 買値
- 23.31
- 安値
- 22.98
- 高値
- 23.43
- 出来高
- 4.454 K
- 1日の変化
- -1.88%
- 1ヶ月の変化
- -1.67%
- 6ヶ月の変化
- 11.70%
- 1年の変化
- 17.22%