Валюты / SCHF
SCHF: Schwab International Equity ETF
23.29 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHF за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.22, а максимальная — 23.33.
Следите за динамикой Schwab International Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SCHF
Дневной диапазон
23.22 23.33
Годовой диапазон
17.56 41.17
- Предыдущее закрытие
- 23.32
- Open
- 23.32
- Bid
- 23.29
- Ask
- 23.59
- Low
- 23.22
- High
- 23.33
- Объем
- 4.735 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 3.93%
- 6-месячное изменение
- 17.57%
- Годовое изменение
- -43.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.