SCHF: Schwab International Equity ETF
Il tasso di cambio SCHF ha avuto una variazione del -1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.98 e ad un massimo di 23.43.
Segui le dinamiche di Schwab International Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCHF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni SCHF oggi?
Oggi le azioni Schwab International Equity ETF sono prezzate a 23.01. Viene scambiato all'interno di 22.98 - 23.43, la chiusura di ieri è stata 23.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 4454. Il grafico dei prezzi in tempo reale di SCHF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab International Equity ETF pagano dividendi?
Schwab International Equity ETF è attualmente valutato a 23.01. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 17.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di SCHF.
Come acquistare azioni SCHF?
Puoi acquistare azioni Schwab International Equity ETF al prezzo attuale di 23.01. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.01 o 23.31, mentre 4454 e -1.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di SCHF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni SCHF?
Investire in Schwab International Equity ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.56 - 23.84 e il prezzo attuale 23.01. Molti confrontano -1.67% e 11.70% prima di effettuare ordini su 23.01 o 23.31. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di SCHF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab International Equity ETF?
Il prezzo massimo di Schwab International Equity ETF nell'ultimo anno è stato 23.84. All'interno di 17.56 - 23.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab International Equity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab International Equity ETF?
Il prezzo più basso di Schwab International Equity ETF (SCHF) nel corso dell'anno è stato 17.56. Confrontandolo con gli attuali 23.01 e 17.56 - 23.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda SCHF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di SCHF?
Schwab International Equity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.45 e 17.22%.
- Chiusura Precedente
- 23.45
- Apertura
- 23.41
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Minimo
- 22.98
- Massimo
- 23.43
- Volume
- 4.454 K
- Variazione giornaliera
- -1.88%
- Variazione Mensile
- -1.67%
- Variazione Semestrale
- 11.70%
- Variazione Annuale
- 17.22%