SCHF: Schwab International Equity ETF
A taxa do SCHF para hoje mudou para -1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.98 e o mais alto foi 23.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Schwab International Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCHF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SCHF hoje?
Hoje Schwab International Equity ETF (SCHF) está avaliado em 23.01. O instrumento é negociado dentro de 22.98 - 23.43, o fechamento de ontem foi 23.45, e o volume de negociação atingiu 4454. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SCHF em tempo real.
As ações de Schwab International Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente Schwab International Equity ETF está avaliado em 23.01. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.22% e USD. Monitore os movimentos de SCHF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SCHF?
Você pode comprar ações de Schwab International Equity ETF (SCHF) pelo preço atual 23.01. Ordens geralmente são executadas perto de 23.01 ou 23.31, enquanto 4454 e -1.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SCHF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SCHF?
Investir em Schwab International Equity ETF envolve considerar a faixa anual 17.56 - 23.84 e o preço atual 23.01. Muitos comparam -1.67% e 11.70% antes de enviar ordens em 23.01 ou 23.31. Estude as mudanças diárias de preço de SCHF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Schwab International Equity ETF?
O maior preço de Schwab International Equity ETF (SCHF) no último ano foi 23.84. As ações oscilaram bastante dentro de 17.56 - 23.84, e a comparação com 23.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab International Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Schwab International Equity ETF?
O menor preço de Schwab International Equity ETF (SCHF) no ano foi 17.56. A comparação com o preço atual 23.01 e 17.56 - 23.84 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SCHF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SCHF?
No passado Schwab International Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.45 e 17.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.45
- Open
- 23.41
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Low
- 22.98
- High
- 23.43
- Volume
- 4.454 K
- Mudança diária
- -1.88%
- Mudança mensal
- -1.67%
- Mudança de 6 meses
- 11.70%
- Mudança anual
- 17.22%