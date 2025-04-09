CotationsSections
SCHF: Schwab International Equity ETF

23.01 USD 0.44 (1.88%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCHF a changé de -1.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.98 et à un maximum de 23.43.

Suivez la dynamique Schwab International Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SCHF aujourd'hui ?

L'action Schwab International Equity ETF est cotée à 23.01 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.98 - 23.43, a clôturé hier à 23.45 et son volume d'échange a atteint 4454. Le graphique en temps réel du cours de SCHF présente ces mises à jour.

L'action Schwab International Equity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Schwab International Equity ETF est actuellement valorisé à 23.01. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 17.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SCHF.

Comment acheter des actions SCHF ?

Vous pouvez acheter des actions Schwab International Equity ETF au cours actuel de 23.01. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.01 ou de 23.31, le 4454 et le -1.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SCHF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SCHF ?

Investir dans Schwab International Equity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.56 - 23.84 et le prix actuel 23.01. Beaucoup comparent -1.67% et 11.70% avant de passer des ordres à 23.01 ou 23.31. Consultez le graphique du cours de SCHF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab International Equity ETF ?

Le cours le plus élevé de Schwab International Equity ETF l'année dernière était 23.84. Au cours de 17.56 - 23.84, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab International Equity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab International Equity ETF ?

Le cours le plus bas de Schwab International Equity ETF (SCHF) sur l'année a été 17.56. Sa comparaison avec 23.01 et 17.56 - 23.84 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SCHF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SCHF a-t-elle été divisée ?

Schwab International Equity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.45 et 17.22% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.98 23.43
Range Annuel
17.56 23.84
Clôture Précédente
23.45
Ouverture
23.41
Bid
23.01
Ask
23.31
Plus Bas
22.98
Plus Haut
23.43
Volume
4.454 K
Changement quotidien
-1.88%
Changement Mensuel
-1.67%
Changement à 6 Mois
11.70%
Changement Annuel
17.22%
