Dövizler / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.5000 USD 0.1604 (0.91%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCE-PG fiyatı bugün -0.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.5000 ve Yüksek fiyatı olarak 17.7666 aralığında işlem gördü.
SCE Trust II Trust Preferred Securities hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.5000 17.7666
Yıllık aralık
16.0500 21.6600
- Önceki kapanış
- 17.6604
- Açılış
- 17.7104
- Satış
- 17.5000
- Alış
- 17.5030
- Düşük
- 17.5000
- Yüksek
- 17.7666
- Hacim
- 35
- Günlük değişim
- -0.91%
- Aylık değişim
- 2.37%
- 6 aylık değişim
- -2.67%
- Yıllık değişim
- -17.96%
21 Eylül, Pazar