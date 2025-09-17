КотировкиРазделы
SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities

17.7700 USD 0.0140 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCE-PG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.7500, а максимальная — 17.9399.

Следите за динамикой SCE Trust II Trust Preferred Securities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
17.7500 17.9399
Годовой диапазон
16.0500 21.6600
Предыдущее закрытие
17.7840
Open
17.7650
Bid
17.7700
Ask
17.7730
Low
17.7500
High
17.9399
Объем
33
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
3.95%
6-месячное изменение
-1.17%
Годовое изменение
-16.69%
