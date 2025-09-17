Валюты / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.7700 USD 0.0140 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCE-PG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.7500, а максимальная — 17.9399.
Следите за динамикой SCE Trust II Trust Preferred Securities. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.7500 17.9399
Годовой диапазон
16.0500 21.6600
- Предыдущее закрытие
- 17.7840
- Open
- 17.7650
- Bid
- 17.7700
- Ask
- 17.7730
- Low
- 17.7500
- High
- 17.9399
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- -1.17%
- Годовое изменение
- -16.69%
