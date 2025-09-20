CotationsSections
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCE-PG a changé de -0.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.5000 et à un maximum de 17.7666.

Suivez la dynamique SCE Trust II Trust Preferred Securities. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
17.5000 17.7666
Range Annuel
16.0500 21.6600
Clôture Précédente
17.6604
Ouverture
17.7104
Bid
17.5000
Ask
17.5030
Plus Bas
17.5000
Plus Haut
17.7666
Volume
35
Changement quotidien
-0.91%
Changement Mensuel
2.37%
Changement à 6 Mois
-2.67%
Changement Annuel
-17.96%
20 septembre, samedi