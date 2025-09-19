Währungen / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.6604 USD 0.1193 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCE-PG hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.6500 bis zu einem Hoch von 17.8600 gehandelt.
Verfolgen Sie die SCE Trust II Trust Preferred Securities-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.6500 17.8600
Jahresspanne
16.0500 21.6600
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.7797
- Eröffnung
- 17.8408
- Bid
- 17.6604
- Ask
- 17.6634
- Tief
- 17.6500
- Hoch
- 17.8600
- Volumen
- 57
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 3.31%
- 6-Monatsänderung
- -1.78%
- Jahresänderung
- -17.20%
