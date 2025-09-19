KurseKategorien
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities

17.6604 USD 0.1193 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCE-PG hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.6500 bis zu einem Hoch von 17.8600 gehandelt.

Verfolgen Sie die SCE Trust II Trust Preferred Securities-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.6500 17.8600
Jahresspanne
16.0500 21.6600
Vorheriger Schlusskurs
17.7797
Eröffnung
17.8408
Bid
17.6604
Ask
17.6634
Tief
17.6500
Hoch
17.8600
Volumen
57
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
3.31%
6-Monatsänderung
-1.78%
Jahresänderung
-17.20%
