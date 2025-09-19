通貨 / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.6604 USD 0.1193 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCE-PGの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり17.6500の安値と17.8600の高値で取引されました。
SCE Trust II Trust Preferred Securitiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.6500 17.8600
1年のレンジ
16.0500 21.6600
- 以前の終値
- 17.7797
- 始値
- 17.8408
- 買値
- 17.6604
- 買値
- 17.6634
- 安値
- 17.6500
- 高値
- 17.8600
- 出来高
- 57
- 1日の変化
- -0.67%
- 1ヶ月の変化
- 3.31%
- 6ヶ月の変化
- -1.78%
- 1年の変化
- -17.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K