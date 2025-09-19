クォートセクション
通貨 / SCE-PG
株に戻る

SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities

17.6604 USD 0.1193 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCE-PGの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり17.6500の安値と17.8600の高値で取引されました。

SCE Trust II Trust Preferred Securitiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
17.6500 17.8600
1年のレンジ
16.0500 21.6600
以前の終値
17.7797
始値
17.8408
買値
17.6604
買値
17.6634
安値
17.6500
高値
17.8600
出来高
57
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
3.31%
6ヶ月の変化
-1.78%
1年の変化
-17.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K