Moedas / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.7100 USD 0.0697 (0.39%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SCE-PG para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.7100 e o mais alto foi 17.8600.
Veja a dinâmica do par de moedas SCE Trust II Trust Preferred Securities. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
17.7100 17.8600
Faixa anual
16.0500 21.6600
- Fechamento anterior
- 17.7797
- Open
- 17.8408
- Bid
- 17.7100
- Ask
- 17.7130
- Low
- 17.7100
- High
- 17.8600
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- -1.50%
- Mudança anual
- -16.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh