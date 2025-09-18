Divisas / SCE-PG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.7797 USD 0.0097 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCE-PG de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.6500, mientras que el máximo ha alcanzado 17.8500.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SCE Trust II Trust Preferred Securities. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
17.6500 17.8500
Rango anual
16.0500 21.6600
- Cierres anteriores
- 17.7700
- Open
- 17.8000
- Bid
- 17.7797
- Ask
- 17.7827
- Low
- 17.6500
- High
- 17.8500
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 4.01%
- Cambio a 6 meses
- -1.11%
- Cambio anual
- -16.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B