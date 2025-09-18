CotizacionesSecciones
SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities

17.7797 USD 0.0097 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCE-PG de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.6500, mientras que el máximo ha alcanzado 17.8500.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SCE Trust II Trust Preferred Securities. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
17.6500 17.8500
Rango anual
16.0500 21.6600
Cierres anteriores
17.7700
Open
17.8000
Bid
17.7797
Ask
17.7827
Low
17.6500
High
17.8500
Volumen
56
Cambio diario
0.05%
Cambio mensual
4.01%
Cambio a 6 meses
-1.11%
Cambio anual
-16.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B