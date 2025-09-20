QuotazioniSezioni
Valute / SCE-PG
Tornare a Azioni

SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities

17.5000 USD 0.1604 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCE-PG ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.5000 e ad un massimo di 17.7666.

Segui le dinamiche di SCE Trust II Trust Preferred Securities. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
17.5000 17.7666
Intervallo Annuale
16.0500 21.6600
Chiusura Precedente
17.6604
Apertura
17.7104
Bid
17.5000
Ask
17.5030
Minimo
17.5000
Massimo
17.7666
Volume
35
Variazione giornaliera
-0.91%
Variazione Mensile
2.37%
Variazione Semestrale
-2.67%
Variazione Annuale
-17.96%
20 settembre, sabato