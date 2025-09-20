Valute / SCE-PG
SCE-PG: SCE Trust II Trust Preferred Securities
17.5000 USD 0.1604 (0.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCE-PG ha avuto una variazione del -0.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.5000 e ad un massimo di 17.7666.
Segui le dinamiche di SCE Trust II Trust Preferred Securities. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.5000 17.7666
Intervallo Annuale
16.0500 21.6600
- Chiusura Precedente
- 17.6604
- Apertura
- 17.7104
- Bid
- 17.5000
- Ask
- 17.5030
- Minimo
- 17.5000
- Massimo
- 17.7666
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -0.91%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- -2.67%
- Variazione Annuale
- -17.96%
20 settembre, sabato