Dövizler / SCCO
SCCO: Southern Copper Corporation
109.97 USD 2.71 (2.53%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCCO fiyatı bugün 2.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.34 ve Yüksek fiyatı olarak 111.05 aralığında işlem gördü.
Southern Copper Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
108.34 111.05
Yıllık aralık
74.84 119.48
- Önceki kapanış
- 107.26
- Açılış
- 109.22
- Satış
- 109.97
- Alış
- 110.27
- Düşük
- 108.34
- Yüksek
- 111.05
- Hacim
- 4.900 K
- Günlük değişim
- 2.53%
- Aylık değişim
- 15.89%
- 6 aylık değişim
- 17.45%
- Yıllık değişim
- -6.54%
21 Eylül, Pazar