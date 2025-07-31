Devises / SCCO
SCCO: Southern Copper Corporation
109.97 USD 2.71 (2.53%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCCO a changé de 2.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.34 et à un maximum de 111.05.
Suivez la dynamique Southern Copper Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCCO Nouvelles
Range quotidien
108.34 111.05
Range Annuel
74.84 119.48
- Clôture Précédente
- 107.26
- Ouverture
- 109.22
- Bid
- 109.97
- Ask
- 110.27
- Plus Bas
- 108.34
- Plus Haut
- 111.05
- Volume
- 4.900 K
- Changement quotidien
- 2.53%
- Changement Mensuel
- 15.89%
- Changement à 6 Mois
- 17.45%
- Changement Annuel
- -6.54%
