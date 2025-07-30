Валюты / SCCO
SCCO: Southern Copper Corporation
108.45 USD 1.54 (1.40%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCCO за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.94, а максимальная — 110.58.
Следите за динамикой Southern Copper Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
107.94 110.58
Годовой диапазон
74.84 119.48
- Предыдущее закрытие
- 109.99
- Open
- 110.14
- Bid
- 108.45
- Ask
- 108.75
- Low
- 107.94
- High
- 110.58
- Объем
- 3.256 K
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- 14.29%
- 6-месячное изменение
- 15.83%
- Годовое изменение
- -7.84%
