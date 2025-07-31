Divisas / SCCO
SCCO: Southern Copper Corporation
106.83 USD 1.62 (1.49%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCCO de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.04, mientras que el máximo ha alcanzado 109.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Southern Copper Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SCCO News
- Southern Copper (SCCO) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- First Quantum Minerals: A Copper Play Poised for a Rebound
- Director de Southern Copper, Palomino, vende acciones por $21 mil
- Director de Southern Copper, Palomino, vende acciones por 21.000 dólares
- Southern Copper director Palomino sells $21k in shares
- Southern Copper (SCCO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Traders Hit The Buy Button On These 10 Stocks After Weak Jobs Report - AppLovin (NASDAQ:APP), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Zacks Industry Outlook Highlights Southern Copper, Freeport-McMoRan, First Quantum Minerals, Coeur Mining and Centrus Energy
- 5 Non Ferrous Metal Mining Stocks to Watch in a Challenging Industry
- FCX's Project Pipeline: Can Expansions Power the Next Growth Wave?
- FCX vs. SCCO: Which Copper Mining Stock Is Worth Betting on Now?
- Southern Copper Corporation (SCCO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Freeport-McMoRan Up 11% in 6 Months: Buy, Sell or Hold the Stock?
- FCX's Unit Net Cash Costs Fall in Q2: Can It Sustain the Momentum?
- Copper Volatility Can't Detract From Broader Supply-Demand Pressures - Sprott Junior Copper Miners ETF (NASDAQ:COPJ), Southern Copper (NYSE:SCCO)
- GSC identifies multiple new drill targets at Chile’s Cerro Negro project
- Freeport's Q2 Volumes Rise: Tepid Outlook Points to Challenges Ahead
- Why Southern Copper (SCCO) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Is the Options Market Predicting a Spike in Southern Copper Stock?
- Copper Arbitrage Disappears After Trump's Tariff Surprise - United States Copper Index Fund ETV (ARCA:CPER), Global X Copper Miners ETF (ARCA:COPX)
- Southern Copper Q2 2025 slides: Net income rises despite sales dip, dividends increase
- Southern Copper (SCCO) Q2 EPS Beats 9%
Rango diario
106.04 109.52
Rango anual
74.84 119.48
- Cierres anteriores
- 108.45
- Open
- 107.08
- Bid
- 106.83
- Ask
- 107.13
- Low
- 106.04
- High
- 109.52
- Volumen
- 4.298 K
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- 12.58%
- Cambio a 6 meses
- 14.10%
- Cambio anual
- -9.21%
