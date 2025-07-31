CotizacionesSecciones
SCCO: Southern Copper Corporation

106.83 USD 1.62 (1.49%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCCO de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.04, mientras que el máximo ha alcanzado 109.52.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Southern Copper Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
106.04 109.52
Rango anual
74.84 119.48
Cierres anteriores
108.45
Open
107.08
Bid
106.83
Ask
107.13
Low
106.04
High
109.52
Volumen
4.298 K
Cambio diario
-1.49%
Cambio mensual
12.58%
Cambio a 6 meses
14.10%
Cambio anual
-9.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B