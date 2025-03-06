Dövizler / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027
23.0716 USD 0.0516 (0.22%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCCF fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.9600 ve Yüksek fiyatı olarak 23.2550 aralığında işlem gördü.
Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.9600 23.2550
Yıllık aralık
18.1000 23.6200
- Önceki kapanış
- 23.0200
- Açılış
- 23.2550
- Satış
- 23.0716
- Alış
- 23.0746
- Düşük
- 22.9600
- Yüksek
- 23.2550
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- -0.12%
- 6 aylık değişim
- 18.07%
- Yıllık değişim
- 2.49%
21 Eylül, Pazar