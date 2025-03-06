クォートセクション
通貨 / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0200 USD 0.0700 (0.31%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCCFの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり22.9850の安値と23.0249の高値で取引されました。

Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.9850 23.0249
1年のレンジ
18.1000 23.6200
以前の終値
22.9500
始値
22.9900
買値
23.0200
買値
23.0230
安値
22.9850
高値
23.0249
出来高
17
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
-0.35%
6ヶ月の変化
17.81%
1年の変化
2.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K