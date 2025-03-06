КотировкиРазделы
SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0200 USD 0.1500 (0.65%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCCF за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.9000, а максимальная — 23.2870.

Следите за динамикой Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.9000 23.2870
Годовой диапазон
18.1000 23.6200
Предыдущее закрытие
23.1700
Open
23.2690
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Low
22.9000
High
23.2870
Объем
19
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-0.35%
6-месячное изменение
17.81%
Годовое изменение
2.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.