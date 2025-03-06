CotationsSections
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0716 USD 0.0516 (0.22%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCCF a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.9600 et à un maximum de 23.2550.

Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
22.9600 23.2550
Range Annuel
18.1000 23.6200
Clôture Précédente
23.0200
Ouverture
23.2550
Bid
23.0716
Ask
23.0746
Plus Bas
22.9600
Plus Haut
23.2550
Volume
9
Changement quotidien
0.22%
Changement Mensuel
-0.12%
Changement à 6 Mois
18.07%
Changement Annuel
2.49%
