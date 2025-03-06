CotizacionesSecciones
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

22.9500 USD 0.0700 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCCF de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.9500, mientras que el máximo ha alcanzado 23.0400.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.9500 23.0400
Rango anual
18.1000 23.6200
Cierres anteriores
23.0200
Open
23.0400
Bid
22.9500
Ask
22.9530
Low
22.9500
High
23.0400
Volumen
5
Cambio diario
-0.30%
Cambio mensual
-0.65%
Cambio a 6 meses
17.45%
Cambio anual
1.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B