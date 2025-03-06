Divisas / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027
22.9500 USD 0.0700 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SCCF de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.9500, mientras que el máximo ha alcanzado 23.0400.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.9500 23.0400
Rango anual
18.1000 23.6200
- Cierres anteriores
- 23.0200
- Open
- 23.0400
- Bid
- 22.9500
- Ask
- 22.9530
- Low
- 22.9500
- High
- 23.0400
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- 17.45%
- Cambio anual
- 1.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B