SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0200 USD 0.0700 (0.31%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCCF hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.9850 bis zu einem Hoch von 23.0249 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.9850 23.0249
Jahresspanne
18.1000 23.6200
Vorheriger Schlusskurs
22.9500
Eröffnung
22.9900
Bid
23.0200
Ask
23.0230
Tief
22.9850
Hoch
23.0249
Volumen
17
Tagesänderung
0.31%
Monatsänderung
-0.35%
6-Monatsänderung
17.81%
Jahresänderung
2.27%
