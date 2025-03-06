Währungen / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027
23.0200 USD 0.0700 (0.31%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCCF hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.9850 bis zu einem Hoch von 23.0249 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.9850 23.0249
Jahresspanne
18.1000 23.6200
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.9500
- Eröffnung
- 22.9900
- Bid
- 23.0200
- Ask
- 23.0230
- Tief
- 22.9850
- Hoch
- 23.0249
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -0.35%
- 6-Monatsänderung
- 17.81%
- Jahresänderung
- 2.27%
