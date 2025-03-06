시세섹션
통화 / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0716 USD 0.0516 (0.22%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SCCF 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.9600이고 고가는 23.2550이었습니다.

Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
22.9600 23.2550
년간 변동
18.1000 23.6200
이전 종가
23.0200
시가
23.2550
Bid
23.0716
Ask
23.0746
저가
22.9600
고가
23.2550
볼륨
9
일일 변동
0.22%
월 변동
-0.12%
6개월 변동
18.07%
년간 변동율
2.49%
20 9월, 토요일