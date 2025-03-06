QuotazioniSezioni
Valute / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027

23.0716 USD 0.0516 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCCF ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.9600 e ad un massimo di 23.2550.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.9600 23.2550
Intervallo Annuale
18.1000 23.6200
Chiusura Precedente
23.0200
Apertura
23.2550
Bid
23.0716
Ask
23.0746
Minimo
22.9600
Massimo
23.2550
Volume
9
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
-0.12%
Variazione Semestrale
18.07%
Variazione Annuale
2.49%
20 settembre, sabato