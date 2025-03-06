Valute / SCCF
SCCF: Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027
23.0716 USD 0.0516 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCCF ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.9600 e ad un massimo di 23.2550.
Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 7.125% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.9600 23.2550
Intervallo Annuale
18.1000 23.6200
- Chiusura Precedente
- 23.0200
- Apertura
- 23.2550
- Bid
- 23.0716
- Ask
- 23.0746
- Minimo
- 22.9600
- Massimo
- 23.2550
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- -0.12%
- Variazione Semestrale
- 18.07%
- Variazione Annuale
- 2.49%
20 settembre, sabato