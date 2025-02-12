Dövizler / SBSI
SBSI: Southside Bancshares Inc
30.20 USD 0.74 (2.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SBSI fiyatı bugün -2.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.05 ve Yüksek fiyatı olarak 30.61 aralığında işlem gördü.
Southside Bancshares Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
30.05 30.61
Yıllık aralık
25.85 38.00
- Önceki kapanış
- 30.94
- Açılış
- 30.53
- Satış
- 30.20
- Alış
- 30.50
- Düşük
- 30.05
- Yüksek
- 30.61
- Hacim
- 199
- Günlük değişim
- -2.39%
- Aylık değişim
- -2.55%
- 6 aylık değişim
- 5.23%
- Yıllık değişim
- -7.81%
21 Eylül, Pazar