SBSI: Southside Bancshares Inc
30.94 USD 0.93 (3.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SBSIの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり30.14の安値と30.94の高値で取引されました。
Southside Bancshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.14 30.94
1年のレンジ
25.85 38.00
- 以前の終値
- 30.01
- 始値
- 30.14
- 買値
- 30.94
- 買値
- 31.24
- 安値
- 30.14
- 高値
- 30.94
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.16%
- 6ヶ月の変化
- 7.80%
- 1年の変化
- -5.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K