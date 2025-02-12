Валюты / SBSI
SBSI: Southside Bancshares Inc
29.86 USD 0.31 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SBSI за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.62, а максимальная — 30.00.
Следите за динамикой Southside Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SBSI
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Southside Bancshares declares $0.36 quarterly dividend
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Earnings call transcript: Southside Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Southside Bancshares, Inc. (SBSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Southside Bancshares (SBSI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southside earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Schroder BSC Social Impact Trust reaches over 422,000 people
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Southside Bancshares approves new incentive plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Southside Bancshares: Quite Undervalued With A Flattish Earnings Outlook (NYSE:SBSI)
Дневной диапазон
29.62 30.00
Годовой диапазон
25.85 38.00
- Предыдущее закрытие
- 30.17
- Open
- 30.00
- Bid
- 29.86
- Ask
- 30.16
- Low
- 29.62
- High
- 30.00
- Объем
- 116
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -3.65%
- 6-месячное изменение
- 4.04%
- Годовое изменение
- -8.85%
