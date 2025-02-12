КотировкиРазделы
SBSI: Southside Bancshares Inc

29.86 USD 0.31 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SBSI за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.62, а максимальная — 30.00.

Следите за динамикой Southside Bancshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
29.62 30.00
Годовой диапазон
25.85 38.00
Предыдущее закрытие
30.17
Open
30.00
Bid
29.86
Ask
30.16
Low
29.62
High
30.00
Объем
116
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
-3.65%
6-месячное изменение
4.04%
Годовое изменение
-8.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.