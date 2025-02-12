Divisas / SBSI
SBSI: Southside Bancshares Inc
30.01 USD 0.15 (0.50%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SBSI de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.94, mientras que el máximo ha alcanzado 30.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Southside Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SBSI News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Southside Bancshares declares $0.36 quarterly dividend
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Earnings call transcript: Southside Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Southside Bancshares, Inc. (SBSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Southside Bancshares (SBSI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southside earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Schroder BSC Social Impact Trust reaches over 422,000 people
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Southside Bancshares approves new incentive plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Southside Bancshares: Quite Undervalued With A Flattish Earnings Outlook (NYSE:SBSI)
Rango diario
29.94 30.80
Rango anual
25.85 38.00
- Cierres anteriores
- 29.86
- Open
- 29.94
- Bid
- 30.01
- Ask
- 30.31
- Low
- 29.94
- High
- 30.80
- Volumen
- 105
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -3.16%
- Cambio a 6 meses
- 4.56%
- Cambio anual
- -8.39%
