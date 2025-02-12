시세섹션
통화 / SBSI
주식로 돌아가기

SBSI: Southside Bancshares Inc

30.20 USD 0.74 (2.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SBSI 환율이 오늘 -2.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.05이고 고가는 30.61이었습니다.

Southside Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SBSI News

일일 변동 비율
30.05 30.61
년간 변동
25.85 38.00
이전 종가
30.94
시가
30.53
Bid
30.20
Ask
30.50
저가
30.05
고가
30.61
볼륨
199
일일 변동
-2.39%
월 변동
-2.55%
6개월 변동
5.23%
년간 변동율
-7.81%
20 9월, 토요일