통화 / SBSI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SBSI: Southside Bancshares Inc
30.20 USD 0.74 (2.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SBSI 환율이 오늘 -2.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.05이고 고가는 30.61이었습니다.
Southside Bancshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SBSI News
- 사우스사이드 뱅크셰어, 연말 CEO 교체 발표
- Southside Bancshares announces CEO transition effective at year-end
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Southside Bancshares declares $0.36 quarterly dividend
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- Earnings call transcript: Southside Bancshares Q2 2025 beats earnings expectations
- Southside Bancshares, Inc. (SBSI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Southside Bancshares (SBSI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Southside earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Schroder BSC Social Impact Trust reaches over 422,000 people
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 1
- Southside Bancshares approves new incentive plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 2
- Southside Bancshares: Quite Undervalued With A Flattish Earnings Outlook (NYSE:SBSI)
일일 변동 비율
30.05 30.61
년간 변동
25.85 38.00
- 이전 종가
- 30.94
- 시가
- 30.53
- Bid
- 30.20
- Ask
- 30.50
- 저가
- 30.05
- 고가
- 30.61
- 볼륨
- 199
- 일일 변동
- -2.39%
- 월 변동
- -2.55%
- 6개월 변동
- 5.23%
- 년간 변동율
- -7.81%
20 9월, 토요일